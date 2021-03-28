ЧМ-2022. Отбор

Решающий удар подопечными Луиса Энрике был нанесен в компенсированное ко втором тайму время.

После неудачного домашнего стартового поединка квалификации на чемпионат мира-2022 против сборной Греции (1:1), национальная команда Испании попала под жесткое давление со стороны родной прессы, поэтому во время выезда в Грузию команда Луиса Энрике была поставлена в жесткие рамки необходимости достигать максимального результата любой ценой.

Ситуация в группе B от одной лишь ситуативной ошибки на старте не могла сразу стать для "Фурии рохи", однако ей тут же начали припоминать тяжелый выход на чемпионат мира-2006, поэтому от подобного шлейфа приходилось отбиваться непосредственно на поле Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Тренерский штаб испанцев подготовил к отчетной игре очередной виток ротации в кадровом подборе исполнителей для своей команды, но нельзя было на начальном отрезке утверждать, что подобные изменения пошли "красным" на пользу. Контроль мяча на чужой половины, мелкий пас — эти атрибуты игры Испании каждый болельщик может перечислить даже спросонья, но когда подобная тактика даже не может обеспечить полноценного удара по воротам за целый тайм(!), то в ее эффективности сразу приходится усомниться.

Было заметно, что хозяева поля ожидали давление от соперников уже с первых минут, но, когда те не пошли на серьезное обострение, сразу вспомнили, что у них есть через какого футболиста вырываться в контратаки. Хвича Кварацхелия провел прекрасный поединок, под самый перерыв завершив свои старания ударом из левого фланга штрафной в дальний угол во время быстрой атаки веером. При этом, данная ситуация у Грузии не была единственной — Симону на 18-й минуте пришлось показывать чудеса реакции на линии ворот при попытке завершения подачи углового с правого фланга ударом головой от Кашии.

Если бы на трибунах стадиона сидели бы не фанаты команды Вилли Саньоля, а горячие испанские "инчас", то после такого беззубого тайма "Фурия роха" была бы вынуждена спешно ретироваться в подтрибунные помещения. В условиях гостевого поединка давить на Испанию было некому, поэтому пятнадцатиминутная пауза была потрачена на раздумья относительно дальнейшей стратегии поведения на поле.

Назвать второй тайм для предписанного фаворита в данной паре успешным точно было нельзя. Но каково мастерство исполнителей и как этот фактор сыграл на итоговом результате встречи! Классическая атака из лагеря Барселоны через левый фланг на 56-й минуте прошла через ноги Альбы, от которого последовал прострел на ближнюю штангу, где Мората хотел оформить гол пяткой, но также невзрачно, как и проводил время на поле по ходу матча, махнул ногой мимо мяча, а вот на дальней успешно сыграл Ферран Торрес.

Установив ничейный результат, Испания сделала косвенный намек на повышение ставок и выход на победный результат увеличением темпа своих атак, но эта акция оказалось настолько непродолжительной, что к Энрике вновь появилось много вопросов. Замены от тренерского штаба шли "в молоко". Все, кроме одной — выход Дани Ольмо сказался на возможности гостей пробивать издали, и именно таким образом на 90+2-й минуте представитель РБ Лейпциг оформил симпатичный мяч с левого фланга. Голкипера Лорию в этой игре особо не нагружали работой, но в нужный момент он сделал пару лишних шагов вперед от линии своих ворот.

Хозяевам поля было отчего хвататься за голову, ведь они наиграли, как минимум, на один набранный балл в этой встрече, но, как и в плей-офф отбора на чемпионат Европы-2020, вновь познали горечь неудачи. Впрочем, вопросов по такой игре как раз будет больше именно в сторону Испании. Мартовская кампания точно не пойдет ей в актив перед грядущим международным форумом.

В следующем туре сборная Грузии сыграет гостевой матч против Греции, а Испания на своем поле будет принимать Косово, хотя, как и Украина, не признает независимость данного государственного образования.Грузия —1:2Кварацхелия, 44 — Торрес, 56, Ольмо, 90+2Лория — Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Какабадзе (Чабрадзе, 79) — Канкава, Гвилия — Лобжанидзе (Беридзе, 70), Китеишвили (Шингелия, 71), Кварацхелия (Квеквескири, 79) — Зивзивадзе (Квилитая, 62).Симон — Порро (М. Льоренте, 65), Гарсия, Д. Льоренте (Мартинес, 46), Альба — Руис (Тиаго, 54), Бускетс (Оярсабаль, 73), Педри — Торрес, Мората, Хиль (Ольмо, 46).Предупреждения: Зивзивадзе — Д. Льоренте, Порро.