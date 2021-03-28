ЧМ-2022. Отбор

Исландцы ничего не противопоставили сопернику на выезде.

Исландия в рамках поединка второго тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года отправилась в гости к Армении и потерпела поражение.

Счет в матче открыл Барсегян в начале второй половины игры, а уже ближе к концу встречи Байрамян удвоил преимущество своей команде.

Армения — Исландия 2:0

Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74

Армения: Юрченко — Оганесян, Ароян, Амбарцумян, Акопян (Байрамян, 56) — Удо (Мурадян, 81), Восканян, Барсегян, Адамян (Шагоян, 81) — Бриаско (Карапетян, 64), Григорян.

Исландия: Халльдоурссон — Ингасон, Скуласон, Сайварссон, Арнасон — Гуннарссон, Бьярнасон (Паульссон, 84), Гудмундссон (Траустасон, 77), Сигурдссон (Сигторссон, 56) — Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 77).

Предупреждения: Ароян — Скуласон, Ингасон, Гудмундссон