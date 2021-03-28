ЧМ-2022. Отбор

"Сине-желтые" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, сборная Швеции отправилась в гости к команде Косово.

Златан Ибрагимович и компания не испытали особых проблем с соперником и одержали разгромную победу.

Подопечные Янне Андерссона отправили в ворота сборной Косово три безответных мяча, авторами которых стали Аугустинссон, Исак и Ларссон, который реализовал пенальти во втором тайме.

Косово — Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 12, Исак, 35, Ларссон, 70 (пен.)

Косово: Уйкани, Войвода, Хадерджонай, Алити, Кололи, Зенели (Бериша, 83), Халими (Воца, 75), Целина, Крюэзю, Рашица (Кастрати, 71), Мурики.

Швеция: Нордфельдт, Люстиг, Хеландер, Аугустинссон (Бенгтссон, 82), Линделеф, Ларссон, Ольссон (Сванберг, 90), Классон (Кулусевски, 83), Форсберг, Ибрагимович (Берг, 67), Исак (Квайсон, 68).

Предупреждения: Мурики, Крюэзю, Хадерджонай, Халими, Бериша - Исак.

Удаление: Бериша, 90+2