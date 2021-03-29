ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отбора на чемпионат мира в группе I.

В рамках второго тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года Польша со счетом 3:0 обыграла Андорру.

Дублем за польскую сборную отметился Роберт Левандовски, а еще один гол на свой счет записал Свидерски.

Польша - Андорра 3:0

Голы: Левандовски, 30, 55, Свидерски, 88

Венгрия, в свою очередь, гостила у Сан-Марино и добилась победы с аналогичным полякам счетом.

Сан-Марино — Венгрия 0:3

Голы: Салаи, 13, Шаллаи, 71, Николич 88

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