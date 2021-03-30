ЧМ-2022. Отбор

Завершился один из матчей отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Кипра неожиданно переиграла Словению (1:0).

Единственный мяч был забит на 42-й минуте встречи. Питтас воспользовался передачей от Папулиса и открыл счет.

Кипр после этого матча занимает второе место в турнирной таблице группе Н, Словения пока занимает четвертую позицию.

Кипр - Словения 1:0

Гол: Питтас, 42

Кипр: Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас, Питтас, Сотириу.

Словения: Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).

Предупреждения: Иличич, Куртич.