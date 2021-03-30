ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч отбора на ЧМ-2022.

В рамках квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Гибралтара дома принимала Нидерланды.

В первом тайме хозяева отыграли достаточно неплохо, пропустив лишь раз. Под конец первой половины игры Бергейс открыл счет.

А вот во втором тайме мячи залетали в ворота Колейнга "как к себе домой". Депай оформил дубль и по голу записали Люк де Йонг, Вейналдум, Мален и Ван де Беек.

Гибралтар — Нидерланды 0:7

Голы: Бергейс, 42, Люк де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, Вае де Беек, 82

Гибралтар: Кулинг (Голдуин, 74), Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Эннесли (Торилла, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джолли (Моулдс, 82), Кассиаро (Валарино, 82).

Нидерланды: Крул, Вейндал, Блинд (Мален, 54), Думфрис (Гравенберх, 46), де Лигт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс (Стенгс, 81), де Йонг (Бабел, 81), Депай.

Предупреждения: Ронан, Классен, Гравенберх, Де Барр.