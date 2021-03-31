Сборная Украины подведет итог под своим мартовским циклом домашним поединком против Казахстана на столичном НСК Олимпийский, в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022.

Перед предстоящей игрой, Андрей Шевченко провел внушительную ротацию нашего стартового состава. Так, место в воротах получил дебютант национальной команды Анатолий Трубин, в то время как двумя из трех центральных защитников станут его одноклубники: Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. Слева в центре обороны отмечаем появление Богдана Михайличенко, а опорную зону на себя возьмет Сергей Сидорчук.

При этом, Николай Шапаренко и Руслан Малиновский сыграют под Жуниором Мораесом, за которым закреплена роль острия атаки, а Александр Зинченко переместится в левый фланг обороны.

Украина: Трубин — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Зинченко — Малиновский, Сидорчук, Шапаренко — Мораес, Яремчук.

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Шепелев, Тымчик, Марлос, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко.

Казахстан: Покатилов — Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов — Нургалиев, Мужиков — Валиуллин, Абикен, Тагыберген — Аймбетов.

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.

Матч Украина — Казахстан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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