ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы D, в котором сыграют Украина и Казахстан.

Анатолий Трубин (по центру) среди тройки заявленных голкиперов на игру против Казахстана, фото УАФ

Анатолий Трубин (по центру) среди тройки заявленных голкиперов на игру против Казахстана, фото УАФ

Сборная Украины подведет итог под своим мартовским циклом домашним поединком против Казахстана на столичном НСК Олимпийский, в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022.

Перед предстоящей игрой, Андрей Шевченко провел внушительную ротацию нашего стартового состава. Так, место в воротах получил дебютант национальной команды Анатолий Трубин, в то время как двумя из трех центральных защитников станут его одноклубники: Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. Слева в центре обороны отмечаем появление Богдана Михайличенко, а опорную зону на себя возьмет Сергей Сидорчук.

При этом, Николай Шапаренко и Руслан Малиновский сыграют под Жуниором Мораесом, за которым закреплена роль острия атаки, а Александр Зинченко переместится в левый фланг обороны.

Украина: Трубин — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Зинченко — Малиновский, Сидорчук, Шапаренко — Мораес, Яремчук.

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Шепелев, Тымчик, Марлос, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко.



Казахстан: Покатилов — Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов — Нургалиев, Мужиков — Валиуллин, Абикен, Тагыберген — Аймбетов.

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.



Матч Украина — Казахстан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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