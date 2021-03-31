ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Северной Македонии сенсационно переиграла сборную Германии (1:2).

Счет в матче открыл на 45+2 минуте Горан Пандев. Германия на 63-й минуте счет сравняла благодаря Гюндогану, который реализовал 11-метровый удар, однако на последних минутах Эльмас забил второй мяч и поставил точку в матче.

Германия — Северная Македония 1:2

Голы: Гюндоган, 63 — Пандев, 45+2, Эльмас, 85

Германия: тер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).

Предупреждения: Велкоски, Гозенс, Рюдигер, Сане, Элмаз, Пандев, Мусиала, Джан.