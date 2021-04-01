ЧМ-2022. Отбор
Выберите лучшего футболиста данной встречи.
УАФ
01 апреля 2021, 00:02
Сборная Украины неожиданно сыграла вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Казахстана (1:1). За нашу команду единственный мяч забил Роман Яремчук.
Предлагаем выбрать вам лучшего футболиста в составе сборной Украины в данном противостоянии.
Видео голов и обзор матча Украина — Казахстан можно смотреть на Football.ua.
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