ЧМ-2022. Отбор

Выберите лучшего футболиста данной встречи.

Сборная Украины неожиданно сыграла вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Казахстана (1:1). За нашу команду единственный мяч забил Роман Яремчук.

Предлагаем выбрать вам лучшего футболиста в составе сборной Украины в данном противостоянии.

Видео голов и обзор матча Украина — Казахстан можно смотреть на Football.ua.

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