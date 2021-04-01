ЧМ-2022. Отбор

Завершились игры отбора на ЧМ-2022.

В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 года завершились еще три игры.

Сборная Австрии разгромно уступила сборной Дании.

Все мячи были забиты уже во второй половине встречи. Дубль на счету Скова Альсена, также забивали Мехле и Хойбьерг.

Австрия - Дания 4:0

Голы: Сков Ольсен, 58, 74, Мехле, 63, Хойбьерг, 67

Австрия: Шлагер, Ульмер (Фридль, 82), Лайнер, Драгович, Алаба, Шлагер (Кара, 74), Ильзанкер (Лазаро, 65), Баумгартнер, Забитцер, Траунер (Пош, 82), Калайджич (Грбич, 83).

Дания: Шмейхель, Кьер, Мэле, Кристенсен, Васс (Ларсен, 77), Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Нергор, 77), Винд (Андерсен, 65), Поульсен (Ольсен, 55), Брэйтуэйт (Дольберг, 77).

Предупреждение: Винд.

Сборная Андорры, ожидаемо, уступила Венгрии (1:4).

Фиола в первом тайме, Газдаг, Кляйнхайслер и Него забивали за венгров. У хозяев единственный гол забил Пужол.

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Алаведра (Ребес, 77), Сан-Николас (Рубио, 62), Сервос, Валес, Гарсия, Вьейра (Пужол, 77), Алаэс, Рикард (Санчес, 82), Мартинес (Мартинес, 62).

Венгрия: Дибус, Хандья, Салаи, Фиола, Ловренчич (Варга, 83), Кляйнхайслер (Него, 83), Кальмар (Газдаг, 29), Надь (Шигер, 61), Ланг, Николич (Варга, 61), Салаи.

Предупреждения: Сан-Николас , Надь, Алаведра, Валес, Пужол, Хандья.

Шотландия в домашней игре разгромила Фарерские острова (4:0).

Счет в матче открыл Макгинн на 7-й минуте, он же удвоил преимущество во втором тайме. Завершили показательные выступления Адамс и Фрейзер.

Шотландия - Фарерские острова 4:0

Голы: Макгинн, 7,53, Адамс, 53, Фрейзер, 70

Шотландия: Гордон, Робертсон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 79), Макгинн, Мактомини, Фрэйзер (Палмер, 80), Маклин, Макгрегор (Флек, 73), Адамс (Макберни, 73), Дайкс (Нисбет, 68).

Фарерские острова: Нильсен, Ватнхамар, Наттестад (Бальдвинссон, 76), Давидсен, Ханссон, Ватнхамар (Йоханнесен, 69), Ольсен, Ольсен (Йоунссон, 58), Андреасен (Ольсен, 69), Эдмундссон (Ватнсдаль, 76), Соренсен.

Предупреждения: Эдмундссон, Нисбет.