ЧМ-2022. Отбор

Федерация футбола страны была наказаны вышестоящими органами.

Третий этап квалификации на чемпионат мира-2022 региона Северной и центральной Америки начнется для сборной Мексики с отсутствия фанатов на трибунах во время ее домашних матчей.

Причиной этому послужил отнюдь не коронавирус COVID-19 и связанные с ним ограничения на посещение массовых мероприятий, а проявление нетерпимости со стороны фанатов "майя" по отношению к социальным группам людей на почве сексуальной ориентации.

Так, во время предолимпийского турнира в Гвадалахаре прошлой весной, со стороны трибун поклонников сборной Мексики регулярно доносились выкрики оскорбительного характера, а последний официальный поединок против США в рамках финала Лиги наций КОНКАКАФ (2:3), так и вовсе, завершился массовым вторжением фанатов "трехцветных" на футбольное поле, которые до этого угодили брошенным с трибун предметом в лицо представителя дортмундской Боруссии Джованни Рейны.

В итоге, матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Ямайки (2 сентября) и Канады (7 сентября) для Мексики пройдут при закрытых трибунах, а Федерация футбола этой страны будет оштрафована на 73 тыс. долларов, относительно чего уже высказался руководитель Федерации футбола Мексики Хон де Луиз: "Из-за поведения фанатов никто не будет допущен на трибуны в ближайшее время. Держитесь подальше от нашей сборной или же остановитесь прямо сейчас!".

Стоит отметить, что еще во время кампании отбора на прошлый чемпионат мира сборная Мексики девять раз попадала под штрафные санкции из-за поведения своих поклонников, но это наказание стало рекордным для нее в совокупном объеме.

Данное решение ФИФА вызвало непонимание у местной публики, так как руководящий орган обратил внимание исключительно на песню " Сьелито линдо" ("Милый ангелочек"), которая была написана еще в 1882 году композитором Кирино Мендоса-и-Кортес, и которую фанаты часто затягивают при выполнении удара от ворот голкипером.

"Мы всегда поем это в любой стране. И на многих чемпионатах мира это пели — это то, чем мы должны гордиться", — посчитал один из представителей активных фанатов сборной Мексики.

Стоит отметить также и тот факт, что весной 2021-го года дисциплинарный комитет американской MLS отстранил от игры на два матча полузащитника ЛА Гэлэкси Себастьяна Ллетджета за использование аналогичного названию песни термина во время общения с одноклубником в Instagram.