ЧМ-2022. Отбор

Специалист продолжит работать с национальной командой, несмотря на неудачу на Евро-2020.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит возглавлять национальную команду и готовить ее к чемпионату миру 2022 года в Катаре.

"Дешам будет тренером сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, несмотря на разочарование на Евро-2020. Этот вопрос был решен за несколько минут. Его желание продолжать совместную работу так же очевидно, как и мое. Никаких споров в этом вопросе не было", — приводит слова президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Граэ RMC Sport.

Напомним, на Евро-2020 сборная Франции вышла из группы, но сразу же уступила в 1/8 финала турнира, проиграв Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним французы стали серебряными призерами Евро-2016 и чемпионами мира 2018 года.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.