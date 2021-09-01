ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Баварии и сборной Германии поделился впечатлениями от старта сезона.

Под руководством Юлиана Нагельсманна на старте нового сезона немецкой Бундеслиги показывает отличную результативность, забив два гола и отдав три голевых передачи за пять сыгранных поединков.

Перед отъездом в стан национальной сборной Германии на матчи международной паузы против Лихтенштейна, Армении и Исландии, немецкие журналисты побеседовали с 26-летним футболистом, расспросив его об эмоциях от удачного старта нового сезона, а также о продлении контракта с Баварией, который подходит к концу уже в 2023-м году.

"Я очень комфортно ощущаю себя в Баварии и у меня есть еще немного времени, согласно контракту, чтобы более детально оценить мое положение в клубе. Давайте немного подождем, и уже потом будем говорить о моем будущем", — высказался футболист.

Немецкий ресурс Sport1, тем временем, отмечает, что агенты Гнабри вели переговоры с несколькими неназванными клубами в это межсезонье, каждые из которых остаются открытыми для дальнейшего диалога.

"Я прекрасно помню наши времена под руководством Ханси Флика в Баварии, поэтому прибытие в сборную под его руководство воспринимаю как праздник. Он знает мои качества намного лучше, чем наставники, которые не имели практики работы со мной. Тоже самое касается и других футболистов Баварии.

Чувствую себя сейчас очень хорошо — постепенно удалось отойти от полученной травмы, а голы на старте сезона точно помогли вернуть самооценку на должный уровень. Теперь, хочу перенести форму из клуба на матчи национальной сборной.

Считаю, что сейчас в сборной очень сильная конкуренция исходит именно со стороны молодых игроков. В Германии всегда достаточно молодых талантов, но сейчас поколение U-21 очень сильное. У Ханси в распоряжении колоссальных размеров бассейн с кадрами, поэтому он может выловить из него кого-угодно. Для немецкого футбола и сборной, в частности, это очень хороший сигнал.

Это касается и моего партнера по Баварии — Джамала Мусиалы. У него до сих пор еще слишком детское лицо, однако его прогресс сумасшедший. Он развивается прямо по ходу игры, и это делает его куда более зрелым на поле, чем показывает паспорт. Он на верном пути", — подытожил нападающий.

Напомним, что матч Лихтенштейн — Германия состоится 2 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени.