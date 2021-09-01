ЧМ-2022. Отбор

Завершились игры отбора на ЧМ.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились еще пять поединков.

Мальта разгромила Кипр со счетом 3:0. После удаления в составе гостей мальтийские футболисты забили три безответных мяча.

Мальта - Кипр 3:0

Голы: Аттар, 44, 56, Мбонг, 46

Норвегия и Нидерланды не сумели выявить победителя — 1:1. За норвежцев голом отличился Холанд, а у гостей забил Классен.

Норвегия — Нидерланды 1:1

Голы: Холанд, 20 — Классен, 37

Сборные Словении и Словакии также сыграли вничью со счетом 1:1. Гости открыли счет усилиями Боженика, а Стоянович через 10 минут его сравнял.

Словения — Словакия 1:1

Голы: Стоянович, 42 — Боженик, 32

Сборная Турции не переиграла Черногорию (2:2). Ундер открыл счет, Языджи удвоил преимущество турков. Под конец первого тайма Марушич один мяч отыграл. Но на 90+7 минуте игры Радунович вырвал ничью для гостей.

Турция — Черногория 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 — Марушич, 40, Радунович, 90+7

Сборная Хорватии несмотря на игровое преимущество не сумела переиграть Россию (0:0).

Россия — Хорватия 0:0