ЧМ-2022. Отбор
Завершились пять поединков отбора на чемпионат мира.
Роналду и Патрисиу, getty images
01 сентября 2021, 23:49
В рамках отборочного цикла к чемпионат мира 2022 года состоялось пять матчей.
Сборная Португалии принимала на своем поле Ирландию и добыла волевую победу со счетом 2:1 благодаря Роналду.
Португальцы пропустили под занавес первой половины игры, а в дебюте встречи Роналду не смог реализовать пенальти, но уже в самом конце матча нападающий восстановил паритет, а в компенсированное время сделал счет 2:1.
Португалия — Ирландия 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 — Иган, 45
Португалия: Руй Патрисиу — Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Мендеш, 62) - Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73) — Диогу Жота, Роналду.
Ирландия: Базуну — Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн — Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90) — Коннолли (Макклейн, 72).
Предупреждения: Хендрик, О`Ши, Конолли, Доэрти
На 15 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).
Сборная Дании принимала на своем поле Шотландию и добилась уверенной победы. Датчане решили судьбу поединка уже к 15 минуте, забив два безответных мяча.
Дания — Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14, Мехле, 15
Люксембург, в свою очередь, смог обыграть Азербайджан на своем поле. Второй гол хозяев поля забил форвард, который принадлежит Динамо, — Жерсон Родригес.
Люксембург — Азербайджан 2:1
Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 — Махмудов, 67
Израиль же гостил у Фарерских островов и отправил в ворота соперниках четыре безответных мяча. Ассист на свой счет записал Манор Соломон.
Фарерские острова — Израиль 0:4
Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52
Латвия — Гибралтар 3:1
Голы: Гутковскис, 50, 85, Циганикс, 89 — Де Барр, 71