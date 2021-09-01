ЧМ-2022. Отбор

Завершились пять поединков отбора на чемпионат мира.

В рамках отборочного цикла к чемпионат мира 2022 года состоялось пять матчей.

Сборная Португалии принимала на своем поле Ирландию и добыла волевую победу со счетом 2:1 благодаря Роналду.

Португальцы пропустили под занавес первой половины игры, а в дебюте встречи Роналду не смог реализовать пенальти, но уже в самом конце матча нападающий восстановил паритет, а в компенсированное время сделал счет 2:1.

Португалия — Ирландия 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 — Иган, 45

Португалия: Руй Патрисиу — Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Мендеш, 62) - Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73) — Диогу Жота, Роналду.

Ирландия: Базуну — Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн — Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90) — Коннолли (Макклейн, 72).

Предупреждения: Хендрик, О`Ши, Конолли, Доэрти

На 15 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).

Сборная Дании принимала на своем поле Шотландию и добилась уверенной победы. Датчане решили судьбу поединка уже к 15 минуте, забив два безответных мяча.

Дания — Шотландия 2:0

Голы: Васс, 14, Мехле, 15

Люксембург, в свою очередь, смог обыграть Азербайджан на своем поле. Второй гол хозяев поля забил форвард, который принадлежит Динамо, — Жерсон Родригес.

Люксембург — Азербайджан 2:1

Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 — Махмудов, 67

Израиль же гостил у Фарерских островов и отправил в ворота соперниках четыре безответных мяча. Ассист на свой счет записал Манор Соломон.

Фарерские острова — Израиль 0:4

Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52

Латвия — Гибралтар 3:1

Голы: Гутковскис, 50, 85, Циганикс, 89 — Де Барр, 71