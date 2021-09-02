ЧМ-2022. Отбор

Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира.

В рамках отборочного цикла к чемпионат миру-2022 в Катаре сборная Италии принимала на своем поле Болгарию и не смогла добиться победы.

Подопечные Роберто Манчини быстро открыли счет усилиями Федерико Кьезы, но в конце первого тайма болгары восстановили паритет, установив финальный счет.

Италия — Болгария 1:1

Голы: Кьеза, 16 — Илиев, 39

Италия: Доннарумма — Флоренци (Толои, 64), Ачерби, Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90) — Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза — Иммобиле (Распадори, 75).

Болгария: Георгиев — Христов, Недялков, Антов, Христов — Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов — Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).

Предупреждения: Барелла, Толои — Йомов

Сборная Бельгии, в свою очередь, отправилась в гости к Эстонии и добилась разгромной победы в зрелищном матче — дублем отметился Лукаку.

Эстония - Бельгия 2:5

Голы: Кайт, 2, Сорга, 83 — Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витцель, 65, Фоке, 76

Эстония: Хейн — Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69) — Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69) — Аньер (Синявский, 80), Кайт.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер — Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард — Лукаку (Бентеке, 74).

Предупреждения: Тамм — Лукаку, Салемакерс

Англия же гостила у Венгрии, которая смогла удивить на минувшем чемпионате Европы, но венгры получили четыре безответных мяча.

Венгрия — Англия 0:4

Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87

Венгрия: Гулачи — Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70) — Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер — Ат. Салаи, Ад. Салаи.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг — Кейн.

Предупреждения: Болла, Орбан, Газдаг — Райс, Стерлинг

Сборная Германии на выезде встречалась со скромным Лихтенштейном и добилась уверенной победы со счетом 2:0.

Лихтенштейн — Германия 0:2

Голы: Вернер, 41, Сане, 77

Лихтенштейн: Бюхель — Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн — Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61) — Я. Фрик (Грюненфельдер, 71), Н. Фрик (Кардешоглу, 71).

Германия: Лено — Баку (Хофманн, 60), Керер, Зюле, Госенс - Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хаверц (Гнабри, 60), Сане — Вернер.