ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.
Радость поляков, getty images
03 сентября 2021, 00:03
В рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная Грузии минимально уступила Косово из-за автогола Хочолавы, Андорра уверенно обыграла Сан-Марино.
Румыния, в свою очередь, на выезде одолела Исландию, литовцы были разбиты Северной Ирландией, Польша разгромила Албанию, Чехия минимально одолела Беларусь, а Армения и Северная Македония забитыми голами не отметились.
Грузия — Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (в свои ворота)
Андорра — Сан-Марино 2:0
Голы: Валес, 18, 24
Исландия — Румыния 0:2
Голы: Ман, 47, Станчу, 83
Литва — Северная Ирландия 1:4
Голы: Баравикас, 54 — Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвери, 67, Макнейр, 82
Польша - Албания 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 — Чикаллеши, 25
Северная Македония — Армения 0:0
Чехия — Беларусь 1:0
Гол: Барак, 34