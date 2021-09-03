ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Англия гостила у Венгрии в рамках отборочного поединка к чемпионату мира-2022 года и добилась разгромной победы.

Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — все во второй половины игры.

Обзор матча:

Венгрия — Англия 0:4

Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87

Венгрия: Гулачи — Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70) — Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер — Ат. Салаи, Ад. Салаи.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг — Кейн.

Предупреждения: Болла, Орбан, Газдаг — Райс, Стерлинг