ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Венгрия - Англия, фото getty images
03 сентября 2021, 00:31
Англия гостила у Венгрии в рамках отборочного поединка к чемпионату мира-2022 года и добилась разгромной победы.
Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — все во второй половины игры.
Обзор матча:
Венгрия — Англия 0:4
Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87
Венгрия: Гулачи — Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70) — Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер — Ат. Салаи, Ад. Салаи.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг — Кейн.
Предупреждения: Болла, Орбан, Газдаг — Райс, Стерлинг