ЧМ-2022. Отбор

Успешная серия "Фурии Роха" продлилась 66 отборочных поединков ЧМ.

Сборная Испании в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Швеции и уступила со счетом 1:2.

Это поражение стало для подопечных Луиса Энрика первым с марта 1993 года в квалификационных матчах мундиаля.

В последний раз национальной сборной Испании не удавалось одержать положительный для себя результат в поединках такого рода против команды Дании на копенгагенском стадионе Паркен (0:1).

После этого "Фурия Роха" продемонстрировала серию без поражений в отборе на ЧМ, которая продлилась 66 матчей кряду.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор встречи Швеция — Испания вы можете на Football.ua.