ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итог матча против Швеции.

Сборная Испании минимально уступила национальной команде Швеции в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наставник испанцев Луис Энрике подвел итоги проигранного матча, рассказав, за счет чего шведам удалось добыть победу.

"В плане отношения к игре нет никаких нареканий. Надо пересмотреть матч. Быстрый ответ на наш гол перевернул все с ног на голову.

Они делали слишком много переходов. Были индивидуальные ошибки. Будем надеяться, что они оступятся, хоть это и не так просто. Мы не заслужили поражения, но есть результат.

Если эта команда и делает мало фолов, то все потому, что я так приказываю. Мы всегда будем идти вперед. В этом плане я не беспокоюсь. Мы постараемся выиграть все матчи. А если не получится, примем вызов и посмотрим, достойны ли мы поехать на чемпионат мира", — цитирует наставника издание Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Испания.