ЧМ-2022. Отбор
Наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итог матча против Швеции.
Луис Энрике. Фото Getty Images
03 сентября 2021, 08:20
Сборная Испании минимально уступила национальной команде Швеции в рамках отбора на ЧМ-2022.
Наставник испанцев Луис Энрике подвел итоги проигранного матча, рассказав, за счет чего шведам удалось добыть победу.
"В плане отношения к игре нет никаких нареканий. Надо пересмотреть матч. Быстрый ответ на наш гол перевернул все с ног на голову.
Они делали слишком много переходов. Были индивидуальные ошибки. Будем надеяться, что они оступятся, хоть это и не так просто. Мы не заслужили поражения, но есть результат.
Если эта команда и делает мало фолов, то все потому, что я так приказываю. Мы всегда будем идти вперед. В этом плане я не беспокоюсь. Мы постараемся выиграть все матчи. А если не получится, примем вызов и посмотрим, достойны ли мы поехать на чемпионат мира", — цитирует наставника издание Marca.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Испания.