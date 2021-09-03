ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Испании Жорди Альба подвел итоги поединка против национальной команды Швеции.

Сборная Испании минимально уступила национальной команде Швеции в рамках отбора на ЧМ-2022.

Защитник национальной команды Испании Жорди Альба подвел итоги матча, назвав причины поражения своей команды.

Мы не заслуживали поражения. Первый тайм мы провели блестяще. Очень обидно, что соперник сразу же сравнял счет. Они выжидали на контратаках и преуспели в этом. Кулусевски и Исак провели изумительный матч.

Теперь у нас нет права на ошибку. Надо исправляться. Все еще впереди, много сложных матчей, и нам в них надо побеждать", — приводит слова Альбы официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Испания.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Испании занимает второе место в группе B, имея в своем активе 7 турнирных пунктов. Шведы, которые сыграли три игры возглавляет группу, набрав 9 турнирных очков.

Напомним, следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут в воскресение, 5 сентября, против национальной команды Грузии. Сборная Швеции свой поединок в отборе на ЧМ-2022 сыграет в среду, 8 сентября, против сборной Греции.