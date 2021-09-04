ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Украины и Франции.

Украина постарается взять очки в матче против Франции на своем поле в Киеве.

Украина – Франция

Суббота, 4 сентября, 21:45. НСК Олимпийский, Киев. Славко Винчич (Словения) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Сборная Украины проведет свой пятый матч отборочного цикла квалификации к чемпионату мира в Киеве на НСК Олимпийском. В предыдущих четырех матчах украинцы добыли четыре ничейных результата, и только ничья против Франции воспринималась в позитивном ключе. Сейчас же нам предстоит вновь сразиться с французами, и ничья будет за счастье в игре с командой, которая сейчас находится на третьей строчке в рейтинге ФИФА.

Правда веры в ничейный результат не так уж и много. Во-первых, наша команда сейчас находится не в лучшем физическом и психологическом состоянии. Выездная ничья в матче с Казахстаном оставила большой осадок и обнажила проблемы этой сборной. Конечно, украинцы могли выиграть тот поединок, но в ключевых эпизодах не хватило характера, слишком уж "академично" мы пытались играть. То, что так хорошо умела делать наша команда из поколения в поколение – биться бороться. В матче против французов именно это и надо будет и нет уверенности, что наша сборная сейчас способна на это.

Из потерь французов отмечаем, конечно же, отсутствие Киллиана Мбаппе. Форвард ПСЖ – сейчас один из сильнейших игроков на своей позиции во всем мире. Правда, кадровый потенциал французов таков, что и без Мбаппе там хватает исполнителей самого высокого уровня, которые способны решать задачи. Также не сыграет дисквалифицированный Кунде. В составе нашей команды по причине дисквалификации мы не увидим Александра Зинченко.

Александр Петраков на этот матч должен выбрать максимально оборонительную схему. В этой игре пригодятся футболисты, которые умеют отбирать и выбегать в быстрые контратаки. Для такого вертикального футбола мог бы пригодится Виктор Цыганков, но его появление с первых минут под большим сомнением. Скорее всего в центре поля с Сидорчуком выйдет Шапаренко, а может и вовсе Степаненко выйдет одновременно на поле с капитаном Динамо. Хотя такой вариант видится маловероятным.

Сценарий поединка наверняка будет напоминать нашу игру против Казахстана. Только теперь мы будем на месте казахов. И если не удастся в этой игре вывести реализацию на должный уровень, то надеяться на очки не стоит.

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История противостояний

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 25

Франция – 3

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"После игры против Казахстана я зашел в раздевалку и сказал ребятам, что французов можно обыгрывать. Они все нормально восприняли. Ну а что, французы такие же люди, как и мы, только они едят лягушек, а мы – нет".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Волнение? Я уже имею определенный опыт в отборочных играх. Мы понимаем и анализируем ситуацию и игру. Если быть честным, то я спокоен относительно завтрашней игры. Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова".

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов:

"Что нам нужно, чтобы обыграть Францию? Такая же поддержка, как в 2013 году. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо. Я говорил, что закончу карьеру в сборной. Но пообщались с Александром Петраковым, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь".

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин:

"Сегодняшняя тренировка была очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что именно и показал матч с казахстанцами, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат".

прогноз 1:4

Сергей Горбаченко, Football.ua