ЧМ-2022. Отбор

Наставник скандинавской страны отметился неожиданным комментарием.

В последнее время представители сборной Норвегии становятся неотъемлемой частью не только спортивной, но и политической жизни.

Так, "сверла" ранее уже выступали в поддержку борьбы против нарушения прав рабочих на стройках объектов к чемпионату мира-2022 в Катаре, а теперь их главный тренер Столе Сольбаккен выступил с неожиданным комментарием относительно малой, по его мнению, посещаемости домашнего матча отбора на мундиаль против Нидерландов (1:1).

Отметим, что из-за коронавирусных ограничений трибуны стадиона Уллеволл можно было заполнить лишь на четверть от общей вместительности — 7 тыс. болельщиков из 28-и тыс. доступных мест.

"Мы играли перед семью тысячами зрителей. Они были прекрасны в своей поддержке, но атмосфера могла, и должна, была быть иной. В Амстердаме мы будем играть перед 60 тыс. людей, в Стамбуле тоже будет полный стадион.

Это не тот вопрос, который хочется обсуждать после игры. Но решение есть: мы должны пойти на выборы и проголосовать", — неожиданно для присутствующих журналистов высказался наставник.

Необходимо уточнить, что уже 13 сентября в Норвегии пройдут парламентские выборы. Когда же представитель СМИ попросил Сольбаккена уточнить, имел ли тот ввиду именно предстоящую демократическую процедуру, главный тренер лишь утвердительно сообщил: "Да, вы совершенно правы".

На данный момент Эрлинг Холанд и компания расположились на четвертом месте в своей отборочной группе из шести команд, имея в активе 7 набранных очков, и лишь на один балл отставая от лидера — Турции.

Следующий матч "сверла" проведут против Латвии уже сегодня, 4 сентября, начало в 19:00 по киевскому времени.