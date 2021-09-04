ЧМ-2022. Отбор

Football.ua предлагает вспомнить последние поединки нашей сборной против французов накануне их ответного матча в отборе на чемпионат мира-2022.

В субботу наша сборная проведет очередной поединок отбора на катарский чемпионат мира. Соперник более, чем серьезный — действующие обладатели кубка мира. Несмотря на относительно короткую историю национальной команды Украины мы успели провести 11 матчей против французов в разных турнирах. Хватало и ярких моментов, и плохих. Об этом сегодня и поговорим.

Украина — Франция — 0:0, Франция — Украина — 0:0, отбор на Евро-2000

Первое столкновение с галльским коллективом случилось в квалификации Евро-2000, причем оба поединка завершились нулевой ничьей. Если кто забыл, Франция на тот момент была действующим чемпионом мира.

Обе игры прошли в равной и упорной борьбе, а Украина беспокоилась отнюдь не только охраной собственных ворот, но и не забывала о созидательных действиях.

Моментов было предостаточно, как у одних, так и у других. В итоге наша сборная займет вторую строчку вслед за подопечными Роже Лемерра (уж слишком часто наши тогда играли вничью, сразу шесть раз!), оформив выход в стыковые матчи в том самом легендарном поединке на московских Лужниках.

Франция: Бартез, Тюрам, Лизаразю, Пети (Богоссян, 78), Блан, Джоркаефф, Дешам, Десайи, Анелька, Пирес (Викаш, 84), Дюгарри (Вильтор, 69)

Тренер: Роже Лемерр

Украина: Шовковский, Лужный, Микитин, Головко, Ващук, Гусин (Скрипник, 86), Попов, Ковалев (Косовский, 55), Скаченко (Максимов, 69), Шевченко, Ребров

Тренер: Йожеф Сабо

Украина: Шовковский, Лужный, Попов, Головко, Ващук, Дмитрулин (Микитин, 46), Гусин (Цихмейструк, 81), Максимов (Коновалов, 67), Косовский, Шевченко, Ребров

Тренер: Йожеф Сабо

Франция: Бартез, Тюрам, Лизаразю, Виейра, Блан, Джоркаефф (Пирес, 68), Дешам, Десайи, Анелька (Лалан, 52), Зидан, Карамбе

Тренер: Роже Лемерр

Франция — Украина — 1:0, товарищеский матч, 2004 год

Гол: Зидан (89)

Франция: Бартез, Галлас (Саньоль, 76), Тюрам, Сильвестр, Лизаразю, Вийера, Макелеле (Педретти, 84), Пирес (Вильтор, 84), Зидан, Саа (Марле, 76), Анри

Тренер: Жак Сантини

Украина: Шовковский, Федоров (Чечер, 84), Тимощук (Венглинский, 90), Езерский, Несмачный, Ротань (Назаренко, 84), Русол, Шелаев, Старостяк (Бидненко, 72), Воробей (Косырин, 70), Гусев (Ребров, 62)

Тренер: Олег Блохин

В товарняке 2004 года команда уже не Йожефа Сабо, а Олега Блохина досаднейшим образом пропустила в самой концовке на Стад де Франс от Зинедина Зидана.

Франция — Украина — 2:0 и Украина — Франция — 2:2, отбор на Евро-2008

Следующее пересечение в официальных матчах случилось в очередном отборочном цикле, на сей раз на чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии.

Франция — Украина — 2:0

Голы: Рибери (57), Анелька (71)

Франция: Купе, Абидаль, Клер, Галлас, Тюрам, Малуда, Насри (Диарра, 81), Рибери, Тулалан, Макелеле, Анелька (Сиссе, 76)

Тренер: Раймон Доменек

Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Езерский (Левченко, 78), Чигринский, Калиниченко (Ротань, 64), Тимощук, Гусев, Михалик, Гай, Воронин (Воробей, 72)

Тренер: Олег Блохин

Действующий финалист и четвертьфиналист ЧМ-2006 схлестнулись в первой игре той квалификации на французской земле, где команда Олега Блохина, увы, не сумела увезти даже одно очко. Не в последнюю очередь по причине отсутствия Андрея Николаевича Шевченко, занявшего место на трибунах Стад де Франс.

В первом тайме оба коллектива создавали лишь полумоменты, а во второй половине встречи хозяев прорвало.

В эпизоде с первым голом галлов неудачно на выходе сыграл Александр Шовковский, позволивший Франку Рибери поразить пустые ворота, ну а второй мяч оказался на счету Николя Анелька, круто подработавшего игровой снаряд, и вторым касанием расстрелявшего ближний угол владений СаШо.

Украина — Франция — 2:2

Голы: Воронин (14), Шевченко (46) — Анри (20), Гову (34)

Украина: Пятов, Ващук, Грицай, Романчук (Езерский, 81), Федоров, Тимощук, Гусев (Милевский, 90), Ротань, Гай, Шевченко, Воронин (Шелаев, 85)

Тренер: Олег Блохин

Франция: Фрей, Клер, Галлас, Тюрам, Абидаль, Рибери (Бен-Арфа, 89), Макелеле, Диарра, Гову, Анри, Бензема (Насри, 46)

Тренер: Раймон Доменек

К поединку последнего тура между этими соперниками борьба за выход хотя бы в стыки континентального форума была уже не светила нашей команде. Поражение от Литвы (0:2) за тур до этого превратило битву в Киеве в формальность. Тем не менее, сия формальность получилась весьма яркой и любопытной, что хоть частично компенсировало негативное послевкусие после того неудачного отбора.

Украина — Франция — 1:4, товарищеский матч 2011 года

Голы: Тимощук (53) — Гамейро (58), Мартен (87, 91), Кабул (89)

Украина: Пятов, Кобин, Кучер (Хачериди, 33), Ищенко, Шевчук, Тимощук, Девич (Селезнев, 69) , Гусев (Худобяк, 74), Назаренко (Кожанов, 62), Ротань, Воронин (Милевский, 60)

Тренер: Олег Блохин

Франция: Манданда, Эвра, Кабул, Кабай (Диаби, 77), Ревейер, Сахо (Абидаль, 76), Мвила, Гамейро (Бензема, 65), Матюиди (Мартен, 77), Менез (Малуда, 65), Реми (Рибери, 65)

Тренер: Лоран Блан

Сборной Украины весьма тяжело давались поединки на донецком стадионе, здесь же, уже через год, "сине-желтые" уступят все тем же французам, но уже на домашнем Евро, а в процессе подготовки к тому чемпионату Европы мы успели пересечься с коллективом Лорана Блана. Анатолий Тимощук открыл счет сумасшедшим по красоте дальним ударом, но затем на поле царил уже наш соперник.

Украина — Франция — 0:2, 2 тур группового этапа Евро-2012

Голы: Жереми Менез (53), Йоан Кабай (56)

Украина: Пятов — Гусев, Михалик, Хачериди, Селин — Тимощук — Ярмоленко (Алиев, 68), Назаренко (Милевский, 60), Воронин (Девич, 46), Коноплянка — Шевченко

Тренер: Олег Блохин

Франция: Льорис — Дебюши, Рами, Мексес, Клиши — Диарра — Менез (Мартен, 73), Насри, Кабай (Мвила, 68), Рибери — Бензема (Жиру, 76)

Тренер: Лоран Блан



После волевой победы над Швецией в первом туре на Евро-2012 от украинцев ждали продолжения банкета. Та сборная Франции не казалась уж больно непреодолимым соперником, как минимум на ничью команда Олега Блохина вполне могла рассчитывать. Увы и ах, в реальность воплотился худший сценарий из возможных.

Украина бодро начала ту встречу, но вскоре в дело вмешались погодные условия, вынудившие на время приостановить игру. Матч был под угрозой срыва, однако дренаж Донбасс Арены выдержал сильнейший ливень. Это известие стало единственным позитивным эпизодом в тот вечер.

После перерыва "Ле Бле" организовали две стремительные контратаки, завершившиеся голами Менеза и Кабая, а полноценно вернуться в игру у "сине-желтых" так и не получилось.

Украина — Франция — 2:0 и Франция — Украина — 3:0, стыковые матчи за право попадания на ЧМ-2014

Самое легендарное двухматчевое противостояние Украины против Франции, которое началось для нас просто сказочно, но завершилось невероятно больно и трагически.

После ухода Олега Блохина в киевское Динамо и одного очка в двух матчах под руководством его помощников, "сине-желтые" воспрянули духом под руководством нового рулевого Михаила Фоменко, выдав впечатляющий финишный рывок в отборочной группе с Англией, Польшей, Черногорией, Молдовой и Сан-Марино.

Правда, этого хватило лишь для второго места. В исторически прóклятых стыках нам попался самый сложный противник из возможных — сборная "трехцветных", финишировавшая вслед за Испанией в своей группе.

Украина — Франция — 2:0

Голы: Зозуля (61), Ярмоленко (83, пен)

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук — Эдмар (Безус, 77), Степаненко, Ротань — Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 86), Коноплянка (Гусев, 90)

Тренер: Михаил Фоменко

Франция: Льорис — Дебюши, Косельни, Абидаль, Эвра — Погба, Матюиди — Реми (Сиссоко, 62), Насри (Вальбуэна, 80), Рибери — Жиру (Бензема, 70)

Тренер: Дидье Дешам

Удалены: Александр Кучер — Лоран Косельни

Мало кто ставил на удобоваримый результат даже в киевском поединке, однако реальность превзошла все мыслимые и не мыслимые ожидания! Украина провела один из лучших матчей в своей истории по качеству и содержанию игры, сенсационно огрев галлов 2:0 благодаря взятиям ворот Романа Зозули и Андрея Ярмоленко с пенальти.

Да-да, тот самый вечер, после которого Франк Рибери, которого в раздевалке нашел в своем кармане среди прочих безделушек Артем Федецкий, фактически потерял шансы на Золотой мяч.

Вся Украина, причем даже те, кто максимально далек от футбола, на целую неделю впали в состояние эйфории, однако необходимо было сначала отыграть ответный поединок.

Франция — Украина — 3:0

Голы: Сако (22, 72), Бензема (34)

Франция: Льорис — Дебюши (Санья, 78), Варан, Сако, Эвра — Погба, Кабай, Матюиди — Вальбуэна, Бензема (Жиру, 82), Рибери

Тренер: Дидье Дешам

Украина: Пятов — Мандзюк, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Ротань, Эдмар — Ярмоленко, Безус (Гусев, 64), Коноплянка — Зозуля (Селезнев, 76)

Тренер: Михаил Фоменко

На 47 минуте удален Евгений Хачериди

Как известно, вскарабкаться на вершину гораздо проще, чем удержаться на ней. Эта грустная народная мудрость к превеликому сожалению сыграла против нашей сборной в Париже.

Да, Украина изначально вышла оборонять киевский результат в столице Франции, рассчитывая на контратаки, однако пару наших единственных голевых моментов не реализовала, а вот у соперника залетало почти все.

Наши ошибки, удаление Евгения Хачериди в начале второго тайма и блестяще сыгравший соперник оставили нас не солоно хлебавши.

Франция — Украина — 7:1, товарищеский матч 2020 года

Голы: Камавинга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, аг), Толиссо (65), Мбаппе (82), Гризманн (89) — Цыганков (53)

Франция: Манданда (Меньян, 46) — Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Динь — Камавинга (Гризманн, 59), Н'Зонзи, Толиссо — Марсьяль (Мбаппе, 46), Ауар (Погба, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73)

Тренер: Дидье Дешам

Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46) — Харатин — Малиновский (Цыганков, 46), Макаренко (Шепелев, 62), Шапаренко, Зубков (Безус, 71) — Ярмоленко (Яремчук, 62)

Тренер: Андрей Шевченко

Воспринимать сие избиение необходимо исключительно под призмой товарищеского характера встречи и ротации от тренерского штаба. Игра с действующими чемпионами мира изначально должна была состояться весной прошлого года, однако из-за пандемии дата сместилась аккурат к важнейшим баталиям "сине-желтых" в элитном дивизионе Лиги Наций с Германией и Испанией, что вкупе с кадровыми потерями Украины из-за ковида и травм вынудило Андрея Николаевича Шевченко довериться многим дебютантам и ближайшим резервистам.

Получилось катастрофически, но не стоит переоценивать значимость этого фиаско.

Франция — Украина — 1:1, 1 тур квалификации ЧМ-2022

Голы: Гризманн (19) — Кимпембе (57, аг)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Коман (Дембеле, 64), Канте, Рабио, Мбаппе (Мартиаль, 77) — Гризманн, Жиру (Погба, 63)

Тренер: Дидье Дешам

Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Зубков, 86), Малиновский, Сидорчук (Коваленко, 79), Зинченко — Яремчук (Мораес, 72)

Тренер: Андрей Шевченко

Ну, и напоследок крайняя встреча с "Ле Бле", состоявшаяся весной этого календарного года. Мало кто всерьез рассчитывал на очки в парижской встрече, однако Украина провела один из лучших поединков в своей истории по структуре и организации игры, с блеском выполнив изначальную установку тренерского штаба, что вылилось в стратегически важную ничью с командой Дидье Дешама.