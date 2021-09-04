ЧМ-2022. Отбор

Футболист Ромы не принимал участия в первом матче во время сентябрьской паузы.

Накануне матча против Швейцарии в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022, лагерь сборной Италии был вынужден покинуть центральной защитник римской Ромы Джанлука Манчини, который выбыл из строя из-за проблем с ногой.

Роберто Манчини вызывал 25-летнего игрока с надеждой задействовать его в одном из поединков сентябрьской части квалификации, однако уже перед первой игрой против Болгарии (1:1) медперсонал "Скуадры Адзурры" сделал неутешительный вывод о способности футболиста работать на полноценных тренировках, а перед подготовкой ко второму матчу уже и сам главный тренер решил не отягощать подопечного нахождением в лагере национальной команды.

Отметим, что до триумфального для страны Евро-2020, главный тренер сборной Италии также видел Джанлуку Манчини в своей финальной заявке, однако в последний момент решил обойтись без его услуг на международном форуме.

Отметим, что сборная Италии лидирует в своей группе, после четырех сыгранных матчей достигнув показателя в 10 набранных очков, а уже в ближайшие дни ее ожидают матчи против Швейцарии в Базеле и Литвы в Сассуоло.