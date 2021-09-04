ЧМ-2022. Отбор
Завершились некоторые игры квалификации.
Манор Соломон, 90Min
04 сентября 2021, 23:45
В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 завершились еще шесть поединков.
Турция разгромила Гибралтар, Израиль сильнее Австрии, Нидерланды не заметили Черногорию, Словакия уступила Хорватии, Молдова слабее Шотландии, а Дания переиграла Фареры.
Гибралтар — Турция 0:3
Голы: Давиршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83
Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90+1, Вайссман, 58, — Баумгартнер, 42, Арнаутович, 56
Нидерланды - Черногория 4:0
Голы: Депай, 38, 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76
Словакия — Хорватия 0:1
Гол: Брозович, 86
Фарерские О-ва — Дания 0:1
Гол: Винд, 85
Шотландия - Молдова 1:0
Гол Дайкс, 14