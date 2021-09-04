В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 завершились еще шесть поединков.

Турция разгромила Гибралтар, Израиль сильнее Австрии, Нидерланды не заметили Черногорию, Словакия уступила Хорватии, Молдова слабее Шотландии, а Дания переиграла Фареры.

Гибралтар — Турция 0:3

Голы: Давиршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83

Израиль - Австрия 5:2

Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90+1, Вайссман, 58, — Баумгартнер, 42, Арнаутович, 56

Нидерланды - Черногория 4:0

Голы: Депай, 38, 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76

Словакия — Хорватия 0:1

Гол: Брозович, 86

Фарерские О-ва — Дания 0:1

Гол: Винд, 85

Шотландия - Молдова 1:0

Гол Дайкс, 14