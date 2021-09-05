ЧМ-2022. Отбор

Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира-2022.

В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Англии принимала на своем поле Андорру и добилась разгромной победы.

Открыл счет в матче Джесси Лингард, а уже во втором тайме англичане смогли развить преимущество благодаря точным Кейна, все того же Лингарда и Саки.

Англия — Андорра 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72, Сака, 85

В другом матче сборная Исландии принимала на своем поле Северную Македонию. Хозяева пропустили дважды, но смогли вернуться в игру благодаря голам Бьярнасона и сына Эйдура Гудьонсена.

Исландия — Северная Македония 2:2

Голы: Бьярнасон, 78, Гудьонсен, 84 — Велковски, 12, Алиоски, 54

Сборная Венгрии, в свою очередь, гостила у Албании и проиграла со счетом 0:1, а Болгария минимально обыграла Литву.

Албания — Венгрия 1:0

Гол: Броя, 87

Болгария — Литва 1:0

Гол: Чочев, 82