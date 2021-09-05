ЧМ-2022. Отбор
Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира-2022.
В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Бельгии принимала на своем поле Чехию и добилась разгромной победы, отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Бельгия — Чехия — 3:0
Голы: Лукаку, 8, Э. Азар, 41, Салемакерс, 65
Сборная Германии, в свою очередь, играла против Армении. В этом матче Вернер вновь отметился голом за национальную команду, а Ройс забил впервые за два года за Германию.
Германия — Армения 6:0
Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейеми, 90+1
Сборная Испании же принимала Грузию и ограничилась четырьмя забитыми голами, причем три из них пришлись еще на первую половину игры.
Испания - Грузия
Голы: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63
Сборная Италии гостила у сборной Швейцарии — команды так и не смогли открыть счет за девяносто минут игрового времени.
Швейцария — Италия 0:0