ЧМ-2022. Отбор

Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира-2022.

В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Бельгии принимала на своем поле Чехию и добилась разгромной победы, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Бельгия — Чехия — 3:0

Голы: Лукаку, 8, Э. Азар, 41, Салемакерс, 65

Сборная Германии, в свою очередь, играла против Армении. В этом матче Вернер вновь отметился голом за национальную команду, а Ройс забил впервые за два года за Германию.

Германия — Армения 6:0

Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейеми, 90+1

Сборная Испании же принимала Грузию и ограничилась четырьмя забитыми голами, причем три из них пришлись еще на первую половину игры.

Испания - Грузия

Голы: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63

Сборная Италии гостила у сборной Швейцарии — команды так и не смогли открыть счет за девяносто минут игрового времени.

Швейцария — Италия 0:0