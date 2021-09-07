ЧМ-2022. Отбор
Сборная Италии лишилась двух ключевых полузащитников накануне матча против Литвы.
Марко Верратти. Фото Getty Images
07 сентября 2021, 09:20
Полузащитники Марко Верратти и Лоренцо Пеллегрини не помогут сборной Италии в матче отборочного цикла к ЧМ-2022 против национальной команды Литвы.
Как сообщает Football Italia, оба футболиста покинули расположение национальной команды из-за небольших повреждений.
В сентябре Верратти сыграл против Болгарии (1:1) и Швейцарии (0:0), Пеллегрини вышел на замену в конце матча с болгарами.
Стоит отметить, что после пяти сыгранных туров Италия возглавляет группу C, имея в своем активе 11 турнирных пунктов. Швейцария идет на второй строчке в отборочной группе, сумев набрать семь пунктов после трех сыгранных матчей.
Матч Италия — Литва состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.