ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились еще 11 матчей.
Албания - Сан-Марино 5:0
Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80
Албания – Стракоша, Михай, Гимшити, Кумбула, Хюсай (Дока, 81), Байрами (Броя, 46), Траши (Роши, 46), Лячи (Рамадани, 71), Баре, Узуни (Чокай, 81), Манай.
Сан-Марино – Бенедеттини, Палацци, Фаббри (Конти, 57), Грандони (Дзафферани, 69), Бролли, Голинуччи (Баттистини, 75), Баттистини, Голинуччи, Нанни, Томассини (Томассини, 46), Хирш (Витайоли, 69).
Беларусь — Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33
Беларусь – Черник, Сачивко, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Лисакович (Эбонг, 70), Быков, Климович, Швецов, Скавыш (Седько, 70), Лисакович.
Бельгия – Кастельс, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Салемакерс (Фоке, 84), Тилеманс, Троссард (Азар, 60), Прат, Лукебакио (Бентеке, 76), Батшуайи (Дендонкер, 86).
Греция - Швеция 2:1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 — Куайсон, 80
Греция – Влаходимос, Мавропанос, Хацидьякос, Цавелас, Цимикас, Бухалакис, Зека, Андруцос, Бакасетас, Павлидис (Врусай, 90), Дувикас (Цолис, 71).
Швеция – Ольсен, Аугустинссон, Йоханссон (Крафт, 76), Линделеф, Хеландер (Даниэльссон, 88), Ольссон, Форсберг, Сванберг (Квайсон, 66), Классон (Карлссон, 77), Кулусевски (Телин, 88), Исак.
Исландия — Германия 0:4
Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
Исландия – Халльдоурссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Хельгасон, Паульссон (Бальдурссон, 90), Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Гудмундссон (Гудьонсен, 80), Бьярнасон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71), Сайварссон.
Германия – Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 60), Керер, Гюндоган, Хофманн (Клостерманн, 46), Киммих, Горетцка (Виртц, 80), Сане (Мусиала, 59), Вернер, Гнабри (Хавертц, 46).
Италия - Литва 5:0
Голы: Кин, 11, Уткус (АГ), 14, Распадори, 24, Кин, 29, Ди Лоренцо, 54
Италия – Доннарумма (Сиригу, 46), Ди Лоренцо, Ачерби, Бираги (Калабрия, 46), Бастони, Пессина, Кристанте, Жоржиньо (Кастровилли, 61), Бернардески (Скамакка, 62), Распадори, Кин (Берарди, 73).
Литва – Шеткус, Ласицкас, Славицкас (Бараускас, 46), Климавичюс (Тутышкин, 83), Вербицкас, Уткус (Шаткус, 46), Сливка, Дапкус (Мегелайтис, 46), Казлаускас, Дубицкас (Узела, 73), Новиковас.
Косово — Испания 0:2
Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90
Косово – Мурич, Хадерджонай, Войвода, Ррахмани, Дрешевич, Лошай, Фазлии, Рашани, Бютюки, Рашица, Мурики.
Испания – Унаи Симон, Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86), Лапорт, Льоренте (Мерино, 86), Коке, Солер (Аспиликуэта, 58), Форнальс (Траоре, 59), Бускетс, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72).
Венгрия — Андорра 2:1
Голы: Салай, 9, Ботка, 18 — Льйовера, 82
Венгрия – Дибус, Ланг, Салаи, Фиола, Ботка (Тамаш, 90), Кляйнхайслер (Собослаи, 46), Надь (Газдаг, 65), Шаллаи (Шаллои, 46), Шафер, Шен (Николич, 74), Салаи.
Андорра – Икер Альварес, Алаведра, Сан-Николас, Макс Льовера, Сервос (Мартинес, 76), Гарсия Реном, Гарсия, Алаэс, Вьейра (Мартинес, 76), Рикард (Бернат, 80), Пухоль (Лима, 80).
Польша — Англия 1:1
Голы: Шиманьски, 90+2 — Кейн, 72
Польша – Шченсны, Глик (Гелик, 80), Пухач (Рыбус, 80), Давидович, Беднарек, Крыховяк (Шиманьски, 68), Юзвяк (Франковски, 80), Линетти, Модер, Букса (Швидерски, 63), Левандовски.
Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Шоу, Грилиш, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Северная Македония — Румыния 0:0
Северная Македония – Димитриевски, Велкоски (Ристевски, 64), Ристовски, Муслиу, Алиоски, Барди (Ашковски, 90), Спировски (Трайковски, 78), Чурлинов (Николов, 78), Элмаз, Костадинов, Ристовски (Яхович, 64).
Румыния – Ницэ, Неделчару, Камора, Рациу, Кирикеш, Неделку (Марин, 63), Станчу, Сореску (Марин, 74), Чикылдэу, Ман, Маркович (Кордя, 63).
Северная Ирландия — Швейцария 0:0
Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Бэллард, Смит (Брэдли, 68), Дэвис, Маккэнн, Томпсон (Сэвилл, 74), Браун, Лэйвери (Джонс, 86), Уошингтон (Чарльз, 68).
Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Видмер (Лотомба, 87), Эльведи, Варгас, Фройлер, Фасснахт (Цубер, 59), Закария (Эбишер, 86), Фрай (Штеффен, 60), Сеферович (Зекири, 77).
Уэльс — Эстония 0:0
Уэльс – Уорд, Мифем, Дэвис, Гантер, Ампаду, Робертс (Харрис, 63), Аллен, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 37), Джеймс, Моррелл.
Эстония – Хейн, Паскочий (Лукка, 86), Пикк, Кууск, Метс, Васильев, Пури (Лиландер, 30), Крейда (Поом, 86), Саппинен (Сорга, 71), Аньер (Синявский, 71), Кяйт.