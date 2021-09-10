ЧМ-2022. Отбор

Аргентинец установил новое достижение.

После долгожданного триумфа в составе сборной Аргентины на Копа Америка-2021, нападающий Лионель Месси продолжает вместе со своей командой прокладывать путь на чемпионат мира-2022 в рамках южноамериканской квалификации.

Соперником "бело-голубых" по матчу 10-го тура была национальная команда Боливии — один из аутсайдеров отбора — проблемы с обыгрыванием которой звездный игрок коллектива Лионеля Скалони взял на себя.

Голы Месси на 14-й, 64-й и 88-й минутах позволили "альбиселесте" не только рассчитывать на итоговый успех (3:0), но и были знаковыми для их лидера атак.

Отныне, Лионель Месси — лучший бомбардир в истории турниров под эгидой КОНМЕБОЛ (Конфедерация Южноамериканского футбола) с 78-ю забитыми мячами.

До этого, данную планку удерживал легендарный бразильский нападающий Пеле.

Для того, чтобы еще сильнее оторваться от культового экс-футболиста, у Месси есть все возможности еще в рамках текущего отборочного цикла, который для Аргентины продлится еще девятью матчами. Команда Скалони на данный момент идет на втором месте в отборочной группе, уступая Бразилии 6 очков.