ЧМ-2022. Отбор

Билеты на игру уже поступили в продажу.

В рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против сборной Финляндии.

Билеты на поединок, который состоится 9 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени, поступили в продажу. Их реализация начнется 22 сентября.

Отметим, что игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Его вместимость около 40 тысяч мест, и по рекомендациям министерства охраны здоровья Финляндии, матч смогут посетить 36 тысяч человек (90 процентов от вместимости).

Сообщается, что на стадионе необходимо находиться в защитных масках на протяжении всего поединка.

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