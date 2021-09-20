ЧМ-2022. Отбор
Билеты на игру уже поступили в продажу.
Фото AS
20 сентября 2021, 18:26
В рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против сборной Финляндии.
Билеты на поединок, который состоится 9 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени, поступили в продажу. Их реализация начнется 22 сентября.
Отметим, что игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Его вместимость около 40 тысяч мест, и по рекомендациям министерства охраны здоровья Финляндии, матч смогут посетить 36 тысяч человек (90 процентов от вместимости).
Сообщается, что на стадионе необходимо находиться в защитных масках на протяжении всего поединка.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.