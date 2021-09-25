ЧМ-2022. Отбор

Последний раз его команда играла в подобном поединке против Чехии еще в 2019-м году.

Старт чемпионата мира-2022 приближается в максимально высоком темпе, а наставники национальных команд, участие которых в финальной стадии мундиаля является практически "обязательным" условием его проведения уже вовсю готовятся к тому, чтобы начинать выводить свои кадровые резервы на оптимальный уровень.

Однако, в пределах одной ассоциации получить информацию о состоянии своих подопечных, на фоне остальных сборных по всему миру, не представляется возможным, поэтому национальные команды пытаются договариваться о проведении товарищеских матчей с наиболее непривычными для себя соперниками.

В частности, такой идеей загорелся главный тренер сборной Бразилии Тите, который отправил запрос на поиск европейской сборной для проведения товарищеского матча с его командой уже мае-июне следующего года.

Стоит отметить, что в последний раз в подобном континентальном сочетании Бразилия играла еще в марте 2019-го года, когда обыграла Чехию (3:1).

Тите сообщил, что ждет конкретных предложений от и. о. президента федерации футбол Бразилии Эднальдо Родригеса и координатора отборочного раунда для данной страны Жуниньо Паулисты.

При этом, для "пентакампеонов" вновь не будет иметь принципиального значения ранг и опыт баталий оппонентов.