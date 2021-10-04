ЧМ-2022. Отбор
Футболист признался, что чувствует дискомфорт.
Виталий Миколенко, getty images
04 октября 2021, 17:55
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прибыл в сборную Украины для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022.
Как сообщил сам футболист, он прибыл в сборную с травмой, однако томография не показала наличие повреждения.
"МРТ ничего не показала. На тренировке перед матчем с Шахтером почувствовал боль и сошел. Есть дискомфорт.
Что касается ближайших матчей, то когда приезжаем, переживаем за результат. Можно сказать, что играть под давлением – привычное состояние", — рассказал Миколенко.
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