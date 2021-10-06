ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Германии рассказал о процессе подготовки к матчам отбора на чемпионат мира.

В рамках октябрьской международной паузы сборная Германии проведет два поединка квалификации на чемпионат мира-2022 против Румынии и Северной Македонии.

За несколько дней до старта первого из данных противостояния нападающий "Бундестим" Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от данной международной паузы и рассказал о состоянии своей команды в целом.

"В предыдущих матчах я не участвовал, но то, что мне удалось посмотреть, было великолепно. Я видел только отдельные фрагменты игры против Лихтенштейна, а также был в Штутгарте на матче против сборной Армении. Голы были впечатляющими, как и атмосфера, а также то, что мы сохранили ворота "сухими".

Мы начали новый проект с новым главным тренером, и мы все являемся его частью. Мы увидели, что у нас есть много вариантов для выбора в нападении. Но, конечно, все хотят играть как можно больше. Правила при этом не изменились: только одиннадцать игроков могут находиться на поле, поэтому все будут выкладываться на полную.

Роли в футболе меняются очень быстро, они могут меняться несколько раз в течение игры. На мое место претендуют много игроков. Ханси Флику приходится принимать непростые решения. Он здесь для того, чтобы прокладывать путь, а мы, игроки, идем по этому пути.

Люди, которые строили свои жизненные планы, часто наблюдали, что лишь немногие из них сработали. Я предпочитаю сосредоточиться на завтрашнем дне. Но, конечно же, чемпионат мира не за горами. Для меня важно быть в хорошей форме в следующем году, чтобы помочь моему клубу и моей сборной.

Для меня командные мероприятия имеют второстепенное значение. Я никогда не видел, чтобы команда вместе выпивала по вечерам, но на поле при этом передачи волшебным образом проходили исправно, как часы. Выступать и выкладываться на полную — вот, что действительно важно.

Когда у меня нет мяча в ногах, я даю указания своим товарищам по команде. Только один человек может владеть мячом. Я стараюсь передать соответствующую информацию. Если это помогает, то это будет всегда будет приветствоваться. В противном случае — это будет рассматриваться как просто лишний шум.

Что касается вопросов пандемии и нашей жизни, то я по-прежнему очень осторожно отношусь к прямым контактам с фанатами. Я просто не знаю, как себя правильно вести. Очень неохотно даю автографы. Трудно найти для каждого четкую границу. Нам хочется повеселиться с фанатами и произвести на них впечатление — это наша основная работа, но на данный момент такой возможности нет.

Мы знаем, что нас оценивают исключительно по результатам. Это тоже нормально, но детали иногда имеют значение. Недавно Бавария проиграла на выходных. Если вы посмотрите, как о нас раньше говорили в СМИ, вы сказали бы, что это было практически невозможно", — подытожил футболист.

Когда же Мюллеру задали вопрос о матчах Лиги наций УЕФА следующим летом, то его данная информация застала врасплох: "Правда играем? А я и не знал. Я реально думал, что буду свободен в июне. Разберемся с этим. Мы профессионалы, и наш долг — играть эти матчи".

Напомним, что поединок между Германией и Румынией состоится 8 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.