ЧМ-2022. Отбор

Отъезд полузащитника Реала из клуба сорвался в последний момент.

Сборная Бразилии стремительно приближается к успешному выполнению задачи по квалификации на чемпионат мира-2022, а в октябрьской международной паузе команду Тите ожидают противостояния против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая.

При этом, главный тренер "селесао" не сможет при формировании состава своей команды рассчитывать на опорного полузащитника мадридского Реала Каземиро, у которого непосредственно перед отъездом из клуба было обнаружено воспаление зубов мудрости, в результате чего медицинский персонал "галактикос" настоятельно рекомендовал ему обойтись в течение ближайших пяти дней без физических нагрузок.

Впрочем, для Тите большой проблемой данный факт не стал, так как он тут же вызвал в свою обойму полузащитника бирмингемской Астон Виллы Дугласа Луиса, который завоевал вместе с олимпийской сборной страны "серебряные" медали на недавно подошедших к концу Играх-2020 в Токио.

Также, у наставника сборной Бразилии будет выбор из Эденилсона (Интернасьонал), Фреда (Манчестер Юнайтед) и Жерсона (Марсель), в качестве футболистов для данного амплуа.

Отметим, что игра Венесуэла — Бразилия состоится 8 октября, начало в 2:30 по киевскому времени.