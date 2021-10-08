ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы J, в котором сыграют Германия и Румыния.

Сборная Германии может поставить окончательную точку в шансах Румынии пробиться напрямую на чемпионат мира-2022, однако для этого ей необходимо победить соперников в Гамбурге.

Ханс-Дитер Флик решил использовать в этом поединке с первых минут Никласа Зюле в паре с Антонио Рюдигером в центре обороны, в то время как на позицию разыгрывающего отправится Марко Ройс, а Томас Мюллер останется на скамейке запасных.

Германия: тер Штеген — Хофманн, Зюле, Рюдигер, Керер — Горецка, Киммих — Гнабри, Ройс, Сане — Вернер.

Запасные: Лено, Шлоттербек, Гинтер, Хаверц, Мюллер, Мусиала, Клостерманн, Нойхаус, Адейеми, Раум, Вирц.



Румыния: Ницэ — Рацю, Рус, Кирикеш, Буркэ, Тошка — Хаджи, Станчу, Марин, Михэйлэ — Пушкаш.