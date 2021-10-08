ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы J, в котором сыграют Германия и Румыния.
Томас Мюллер, Getty Images
08 октября 2021, 20:48
Сборная Германии может поставить окончательную точку в шансах Румынии пробиться напрямую на чемпионат мира-2022, однако для этого ей необходимо победить соперников в Гамбурге.
Ханс-Дитер Флик решил использовать в этом поединке с первых минут Никласа Зюле в паре с Антонио Рюдигером в центре обороны, в то время как на позицию разыгрывающего отправится Марко Ройс, а Томас Мюллер останется на скамейке запасных.
Германия: тер Штеген — Хофманн, Зюле, Рюдигер, Керер — Горецка, Киммих — Гнабри, Ройс, Сане — Вернер.
Запасные: Лено, Шлоттербек, Гинтер, Хаверц, Мюллер, Мусиала, Клостерманн, Нойхаус, Адейеми, Раум, Вирц.
Запасные: Влад, Айоани, Маня, Албу, Иван, Чикылдэу, Максим, Банку, Кешерю, Кордя, Митрицэ, Моруцан.
Румыния: Ницэ — Рацю, Рус, Кирикеш, Буркэ, Тошка — Хаджи, Станчу, Марин, Михэйлэ — Пушкаш.
Матч Германия — Румыния начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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