Сборная Германии может поставить окончательную точку в шансах Румынии пробиться напрямую на чемпионат мира-2022, однако для этого ей необходимо победить соперников в Гамбурге.

Ханс-Дитер Флик решил использовать в этом поединке с первых минут Никласа Зюле в паре с Антонио Рюдигером в центре обороны, в то время как на позицию разыгрывающего отправится Марко Ройс, а Томас Мюллер останется на скамейке запасных.

Германия: тер Штеген — Хофманн, Зюле, Рюдигер, Керер — Горецка, Киммих — Гнабри, Ройс, Сане — Вернер.

Запасные: Лено, Шлоттербек, Гинтер, Хаверц, Мюллер, Мусиала, Клостерманн, Нойхаус, Адейеми, Раум, Вирц.

Румыния: Ницэ — Рацю, Рус, Кирикеш, Буркэ, Тошка — Хаджи, Станчу, Марин, Михэйлэ — Пушкаш.

Запасные: Влад, Айоани, Маня, Албу, Иван, Чикылдэу, Максим, Банку, Кешерю, Кордя, Митрицэ, Моруцан.

Матч Германия — Румыния начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.