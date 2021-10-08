ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отбора на чемпионат мира-2022.

В рамках группового этапа отборочного цикла к чемпионат мира 2022 года Нидерланды гостили у скромной Латвии и смогли добиться лишь минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Классен в середине первой половины игры.

Латвия — Нидерланды 0:1

Гол: Классен, 19

Латвия: Озолс — Черномордый, Дубра, Юрковскис, Кигурс (Кроллис, 84) — Эмсис, Яунземс (Онтужанс, 81), Цыганикс, Зюзин (Карклиньш, 84) — Савальниекс, Улдрикис.

Нидерланды: Бейло — Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк — Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Бергейс (Ланг, 62), Классен — Гакпо (Вегорст, 76), Депай.

Сборная Хорватии, в свою очередь, отправилась в гости к Кипру и победила с разгромным счетом.

Перишич открыл счет под занавес первой половины игры, а Гвардиол забил уже в конце второго тайма. Гол Ливайи в компенсированное время поставил жирную точку.

Кипр — Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2

Кипр: Михаил — Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос — Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69) — Папулис (Лоизу, 69), Сотириу.

Хорватия: Ливакович — Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса — Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич — Крамарич (Ливайя, 68).

Предупреждения: Станишич