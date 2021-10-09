ЧМ-2022. Отбор

Завершились очередные матчи квалификации к ЧМ-2022.

Завершились очередные матчи квалификации на Чемпионат мира в Катаре.

Россия минимально обыграла Словакию на своем поле благодаря автоголу Шкриниара. Российским поклонникам стоит также благодарить своего голкипера Сафонова, у которого была уйма работы во втором тайме.

Россия - Словакия 1:0

Гол: Шкриниар, 24, автогол

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Кузяев, Баринов, Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46)

Запасные: Гильерме, Дюпин, Чистяков, Адамов, Кудряшов, Осипенко, Глебов, Ахметов, Фомин, Жемалетдинов, Агаларов, Заболотный.

Словакия: Родак, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Суслов, 80), Гамшик, Куцка (Грошовски, 64), Дуда (Руснак, 64), Гараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64)

Запасные: Грошовски, Губочан, Куцяк, Суслов, Стрелец, Алмаси, Косцельник, Де Марко, Грайф, Ирка, Беро, Руснак.

Предупреждения: Куцка, Грошовски, Фомин.

В параллельном матче Турция и Норвегия не сумели определить сильнейшего, отличившись по разу в первом тайме. Второй тайм прошел в равной борьбе, который показал, что сборный практически равного уровня.

Турция — Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу, 6 — Торсбю, 42

Турция: Чакыр, Челик, Азиз (Айхан, 70), Демирал, Эркин, Эздемир (Антальялы, 70), Ундер (Языджи, 70), Туфан (Кутлу, 58), Чалханоглу, Актюркоглу, Б.Йылмаз

Запасные: Болат, Байындыр, Мюлдюр, Дервишоглу, Караман, Языджи, Р.Йылмаз, Антальялы, Кутлу, Дурсун, Эмюр, Айхан.

Норвегия: Нюллан, Мелинг, Ханке-Ольсен, Страннберг, Хольмгрен-Педерсен (Райерсон, 84), Торсбю, Эдегор, Берг (Эурснес, 75), Эльюнусси, Хауге (Меллер-Дели, 70), Торстведт.

Запасные: Ресхольт-Мюра, Грютебуст, Габриэльсен, Фоссум, Бериша, Райерсон, Грегерсен, Бьоркан, Йонсен, Меллер-Дели, Омойжуанфо, Эурснес.

Предупреждения: Ханке-Ольсен, Торсбю, Оздемир.

Чехия и Уэльс также не сумели выявить победителя, но их матч действительно смотрелся. Команды играли в атакующий футбол, забив на двоих 4 мяча. Голкиперы также отличились в этой игре, не позволив футболистам соперников провести куда больше забитых мячей.

Чехия — Уэльс 2:2

Голы: Пищек, 38, Уорд, 49 (автогол) — Рэмси, 36, Джеймс, 69

Чехия: Вацлик, Челюстка, Новак, Калас, Матейу, Барак (Садилек, 77), Соучек, Пешек (Выдра, 77), Крал, Шик, Хложек

Запасные: Выдра, Садилек, Кучта, Визнер, Штанек, Копич, Жмрал, Хавел, Брабец, Зима.

Уэльс: Уорд, Гюнтер (К.Робертс, 60), Рондон, Уильямс (Томас, 76), Мефам, Аллен, Рэмси, Морелл (Уилсон, 60), Ампаду, Мур, Джеймс

Запасные: Уилсон, К.Робертс, Томас, Джонсон, Кабанго, Харрис, Т.Робертс, Хенесси, Дэвис, Лоренс.

Предупреждения: Мур, Рэмси, Ампаду, Барак.

Эстония - Беларусь 2:0

Голы: Сорга, 57, Зенев, 90+3.