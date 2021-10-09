ЧМ-2022. Отбор

Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира 2022 года.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира сборная Черногория отправилась в гости к Гибралтару и добилась победы со счетом 3:0.

Исландия, в свою очередь, смогла отыграться в поединке против Армении. Северная Македония и Словения добыли синхронные победы со счетом 4:0.

Гибралтар — Черногория 0:3

Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44, 68

Исландия — Армения 1:1

Голы: Йоханнессон, 77 — Оганесян, 35

Лихтенштейн — Северная Македония 0:4

Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66, Николов, 74, Чурлинов, 83

Мальта — Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 49, Шешко, 67