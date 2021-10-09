ЧМ-2022. Отбор
Завершились четыре поединка отбора на чемпионат мира 2022 года.
Исландия - Армения, getty images
09 октября 2021, 00:07
В рамках отборочного цикла к чемпионату мира сборная Черногория отправилась в гости к Гибралтару и добилась победы со счетом 3:0.
Исландия, в свою очередь, смогла отыграться в поединке против Армении. Северная Македония и Словения добыли синхронные победы со счетом 4:0.
Гибралтар — Черногория 0:3
Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44, 68
Исландия — Армения 1:1
Голы: Йоханнессон, 77 — Оганесян, 35
Лихтенштейн — Северная Македония 0:4
Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66, Николов, 74, Чурлинов, 83
Мальта — Словения 0:4
Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 49, Шешко, 67