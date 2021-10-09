ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Германии в рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года принимала на своем поле Румынию.

Немцы пропустили первыми уже на девятой минуте игры, но смогли перевернуть ход поединка и добыли три очка.

Обзор матча:

Германия — Румыния 2:1

Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 — Хаджи, 9.



Германия: тер Штеген — Хофманн (Клостерманн, 85), Зюле, Рюдигер, Керер — Горецка, Киммих — Гнабри, Ройс (Хаверц, 67), Сане (Адейеми, 89) — Вернер (Мюллер, 67).



Румыния: Ницэ — Рацю, Рус, Кирикеш, Буркэ (Маня, 50), Тошка — Хаджи (Максим, 60), Станчу, Марин, Михэйлэ (Иван, 60) — Пушкаш.



Предупреждения: Керер — Станчу, Рацю, Пушкаш