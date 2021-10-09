ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Милан Шкриниар, getty images
09 октября 2021, 09:58
Словакия в рамках поединка отборочного цикла к чемпионат мира 2022 года отправилась в гости к России и минимально уступила.
Словаки владели территориальным преимуществом весь поединок, но проиграли из-за автогола Милана Шкриниара.
Обзор матча:
Россия - Словакия 1:0
Гол: Шкриниар, 24, автогол
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Кузяев, Баринов, Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46)
Словакия: Родак, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Суслов, 80), Гамшик, Куцка (Грошовски, 64), Дуда (Руснак, 64), Гараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64)
Предупреждения: Куцка, Грошовски, Фомин.