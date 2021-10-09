ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч отбора на ЧМ-2022 группы D, в которой выступает сборная Украины.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины в гостях обыграла Казахстан со счетом 0:2.

На 25 минуте встречи счет в матче открыл Смаил Превляк. После навеса в штрафную площадку форвард готовой отправил мяч в ворота Покатилова.

Второй мяч пришел на 66 минуте игры. Тот же Превляк принял мяч в штрафной после передачи от Джеко и во второй раз переиграл стража ворот хозяев.

Казахстан — Босния и Герцеговина 0:2

Голы: Превляк, 25, 66

Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Логвиненко, Шомко, Гояк.