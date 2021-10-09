ЧМ-2022. Отбор

Литовская команда набрала первые очки в группе за шесть матчей отбора на ЧМ-2022.

В поединке шестого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Литвы принимала Болгарию в рамках квартета C.

Казалось, что по итогам двух таймов командам так и не удастся выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксирует итоговый счет 1:1, однако в самой концовке Черных оформил дубль и принес победу Литве.

Таким образом, хозяева набрали первые три очка в отборе на мундиаль, но это не помогло им покинуть последнюю строчку в группе С.

Литва - Болгария 3:1

Голы: Ласицкас, 18, Черных, 82, 84 - Десподов, 64

Литва: Шеткус, Климавичюс, Вайткунас, Шаткус, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Баравикас, Сливка, Ласицкас, Черных (Дапкус, 90), Лаукжямис (Казлаускас, 74), Новиковас.

Болгария: Луков, Антов, Божиков, Христов, Малинов (Илиев, 60), Йомов (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Десподов, Витанов (Чочев, 60), Христов, Илиев (Крастев, 72).