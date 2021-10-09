ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сильнейшего между собой выявляли соперники сборной Украины по группе D.

Сборная Боснии и Герцеговины отправилась в гости к Казахстану, где одержала уверенную победу благодаря дублю Превляка (2:0).

Обзор матча:

Казахстан — Босния и Герцеговина 0:2

Голы: Превляк, 25, 66

Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Логвиненко, Шомко, Гояк.