ЧМ-2022. Отбор
Вашему вниманию обзор матча квалификации к Чемпионату мира-2022.
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09 октября 2021, 23:47
В поединке группы В Швеция принимала на своем поле сборную Косово.
Подопечные Андерссона разгромили соперников, отправив в ворота Мурича три безответных мяча.
Видео голов и обзор матча:
Швеция — Косово 3:0
Голы: Форсберг, 29 (пен.), Исак, 62, Квайсон, 79
Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг (Сванберг, 85), Классон, Ольссон, Экдаль (Каюсте, 85), Кулусевски, Исак (Квайсон, 75).
Косово: Мурич, Хадерджонай, Алити, Войвода (Домгени, 73), Дрешевич, Лошай (Фазлии, 88), Бютюки (Сельмани, 70), Рашица, Рашани (Муслия, 87), Ррахмани, Мурики.