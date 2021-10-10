ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Cборные Шотландии и Израиля из группы F подарили болельщикам голевую перестрелку в рамках отборочного поединка на чемпионат мира 2022 года, победителями которого стали шотландские футболисты благодаря голу Скотта Мактоминея в компенсированное время.

Обзор матча:



Шотландия — Израиль 3:2

Голы: Макгин, 30, Дайкс, 57, Мактоминей, 90+4 — Зехави, 5, Даббур, 32

Шотландия: Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгинн, Мактоминей, Гилмор (Купер, 90), Макгрегор, Адамс (Кристи, 68), Дайкс.

Израиль: Марциано, Даса, Абу-Абайд, Арад (Кинда, 74), Соломон, Менахем (Давидзада, 88), Перец, Натхо (Глазер, 66), Битон, Захави, Даббур (Вейсман, 66).