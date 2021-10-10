ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Сборная Англии разгромила Андорру в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника пять безответных мячей, не оставив таким образом никаких шансов аутсайдеру зацепиться за положительный результат.

Обзор матча:

Андорра — Англия 0:5

Голы: Чилвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Проуз, 79, Грилиш, 86

Андорра: Гомес Морейра, Рубио (Сервос, 82), Макс Льовера, Гарсия (Лима, 31; Гарсия, 63), Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Гарсия Реном, Вьейра, Валес, Санчес (Рикард, 64), Рубио.

Англия: Джонстон, Коуди, Чилвелл, Стоунз (Томори, 60), Триппьер, Фоден, Уорд-Проуз, Санчо (Грилиш, 73), Лингард (Маунт, 73), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).