ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.
Фарерские острова — Австрия, twitter.com/oefb1904
10 октября 2021, 10:39
Сборная Австрии одержала дежурную победу над Фарерскими островами в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Коллектив Франко Фоды отправил в ворота соперников по одному голову в середине первого тайма и сразу после перерыва, после чего уверенно довел игру до логического окончания. Благодаря этому результату, Австрия все еще находится в числе претендентов на выход из группы, однако тяжелая конкуренция против Израиля и Шотландии (отставание от последней четыре очка), выглядит для "красно-белых" далеко не наиболее перспективным образом.
Обзор матча:
Фарерские острова — Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48
Фарерские острова: Гестссон — Соренсен, Фэре (Ольсен, 68), Наттестад, Давидсен (Агнарссон, 68) — Юнсен (Бьярталуйд, 68), Ханссон, Ватнхамар, Ольсен, Йоунссон — Эдмундссон (Фредериксен, 86).
Австрия: Бахманн — Триммель, Ильзанкер, Хинтереггер (Пош, 65), Алаба — Лаймер (Любичич, 77), Гриллич, Кайнц (Демир, 88), Онисиво (Шауб, 77) — Кара (Грегорич, 88), Забитцер.
Предупреждения: Фэре, Йоунссон, Давидсен — Кайнц.