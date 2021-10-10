ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Сборная Австрии одержала дежурную победу над Фарерскими островами в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Коллектив Франко Фоды отправил в ворота соперников по одному голову в середине первого тайма и сразу после перерыва, после чего уверенно довел игру до логического окончания. Благодаря этому результату, Австрия все еще находится в числе претендентов на выход из группы, однако тяжелая конкуренция против Израиля и Шотландии (отставание от последней четыре очка), выглядит для "красно-белых" далеко не наиболее перспективным образом.

Обзор матча:

Фарерские острова — Австрия 0:2

Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48

Фарерские острова: Гестссон — Соренсен, Фэре (Ольсен, 68), Наттестад, Давидсен (Агнарссон, 68) — Юнсен (Бьярталуйд, 68), Ханссон, Ватнхамар, Ольсен, Йоунссон — Эдмундссон (Фредериксен, 86).

Австрия: Бахманн — Триммель, Ильзанкер, Хинтереггер (Пош, 65), Алаба — Лаймер (Любичич, 77), Гриллич, Кайнц (Демир, 88), Онисиво (Шауб, 77) — Кара (Грегорич, 88), Забитцер.

Предупреждения: Фэре, Йоунссон, Давидсен — Кайнц.