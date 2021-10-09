ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию результаты семи завершившихся матчей квалификационного раунда ЧМ-2022.
Завершились очередные семь поединков в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
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Вашему вниманию результаты минувших противостояний.
Андорра — Англия 0:5
Голы: Чилвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Проуз, 79, Грилиш, 86
Андорра: Гомес Морейра, Рубио (Сервос, 82), Макс Льовера, Гарсия (Лима, 31; Гарсия, 63), Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Гарсия Реном, Вьейра, Валес, Санчес (Рикард, 64), Рубио.
Англия: Джонстон, Коуди, Чилвелл, Стоунз (Томори, 60), Триппьер, Фоден, Уорд-Проуз, Санчо (Грилиш, 73), Лингард (Маунт, 73), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).
Венгрия — Албания 0:1
Гол: Броя, 79
Венгрия: Гулачи, Надь, Салаи, Орбан, Него (Хан, 83), Собослаи, Надь (Кляйнхайслер, 71), Шаллаи (Вечеи, 71), Шафер, Ботка (Ланг, 83), Шаллои (Шен, 59).
Албания: Бериша, Исмайли, Гимшити (Весели, 30), Кумбула, Хюсай, Баре, Траши (Балиу, 86), Чекичи (Байрами, 46), Гьясула, Узуни (Броя, 66), Цикалеши (Манай, 66).
Люксембург — Сербия 0:1
Гол: Влахович, 68
Люксембург: Морис, Янс, Пинту, Карлсон, Шано, Тилль, Баррейро, Тилль, Синани, Боржес Саншес, Девилль (Омосанья, 74).
Сербия: Райкович, Павлович (Спайич, 46), Велькович, Настасич, Милинкович-Савич, Гудель (Лукич, 70), Костич (Лазович, 70), Джуричич (Радонич, 46), Тадич, Влахович, Митрович (Максимович, 87).
Молдова — Дания 0:4
Голы: Ольсен, 23, Кьер, 34 (пен.), Нергор, 39, Мэле, 44
Молдова: Аврам, Жардан, Марандич, Армаш, Посмак, Гынсарь (Дрос, 62), Рацэ, Гечев (Потырнике, 46), Ионицэ (Котогой, 78), Йосипой (Спэтару, 62), Николэеску (Пунтус, 79).
Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер (Вестергор, 46), Кристенсен, Васс, Хейбьерг (Андерсен, 66), Нергор, Дамсгор, Дилэйни (Йенсен, 57), Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Корнелиус, 77).
Польша - Сан-Марино 5:0
Голы: Швидерски, 10, Бролли, 20 (АГ), Кендзера, 50, Букса, 84, Пионтек, 90
Польша: Фабиански (Маецки, 58), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пионтек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешиньски, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Швидерски (Букса, 72).
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).
Фарерские острова - Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48
Фарерские острова: Гестссон, Ватнхамар, Юнсен (Бьярталуйд, 68), Йоунссон, Соренсен, Эдмундссон (Фредериксен, 86), Ольсен, Наттестад, Ханссон, Давидсен (Агнарссон, 68), Фэре (Ольсен, 68).
Австрия: Бахманн, Хинтереггер (Пош, 65), Алаба, Триммель, Гриллич, Ильзанкер, Лаймер (Любичич, 77), Кайнц (Демир, 88), Забитцер, Кара (Грегорич, 88), Онисиво (Шауб, 77).
Швейцария — Северная Ирландия 2:0
Голы: Цубер, 45, Фасснахт, 90
Швейцария: Зоммер, Мбабу (Видмер, 80), Эльведи, Аканджи (Шер, 53), Родригес, Закария, Шакири, Фройлер, Цубер (Фасснахт, 81), Штеффен, Эмболо (Иттен, 90).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Браун (Фергюсон, 80), Макнейр, Дэвис, Даллас (Брэдли, 86), Сэвилл, Томпсон (Джонс, 80), Бэллард, Уошингтон (Мадженнис, 62).
Удаление: Льюис, 37 (Северная Ирландия)